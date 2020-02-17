الامارات | إنقاذ عربي وزوجته تاها في جبال خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ عربي وزوجته تاها في جبال خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت شرطة الشارقة بالتعاون مع شرطة أبوظبي من انقاذ من انقاذ رجل عربي وزوجته بعد أن تعرضا للإعياء الشديد والاجهاد اثناء ممارسة رياضة التسلق، في مسار أحد الجبال بمدينة خورفكان وتم نقلهما لمستشفى خورفكان، لتلقي العلاج.

وكان الرجل وزوجته قد حضرا من امارة أخرى ليقضيا عيد الحب في مغامرة جديدة لهما إلا أنهما ليسا ملمين بطبيعة الجبال في المدينة مما جعلهما يتوهان طريق العودة، وبجهود شرطتي لمنطقة الشرقية وأبوظبي وذلك بالاستعانة بطائرة انقاذ وبعض الشباب الهواة الذين كانوا متواجدين أسفل الجبل الذين أرشدوهم للوصول لمكانهما، من أجل تقديم الإسعافات الأولية لهما وإيصالهما دون إصابات.

وشددت شرطة المنطقة الشرقية على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتدابير السلامة حرصاً على سلامة وأمن مرتادي الأودية والمناطق الجبلية، التي لا تخلو من المخاطر، خلال رحلات المغامرات الاستكشافية، التي يقوم بها متسلقو الجبال ومرتادو الأودية.