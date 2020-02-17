هزاع بن زايد: إنجازات «غداً 21» تدعو للفخر والاعتزاز

أبوظبي (الاتحاد) أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أنه تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبجهود حثيثة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، حقق العام الأول لبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» إنجازات تدعو للفخر والاعتزاز، لا سيما عبر إشراك الشباب الإماراتي في مشاريع تتواصل مع العصر وتحقق الاستدامة. وقال سموه عبر «تويتر»: «تحقيقاً لرؤية الشيخ محمد بن زايد وبجهود حثيثة من الشيخ خالد بن محمد بن زايد، شهد العام الأول من برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غدا 21، إنجازات تدعو للفخر والاعتزاز خاصة عبر إشراك الشباب الإماراتي في مشاريع تتواصل مع العصر وتحقق الاستدامة المطلوبة للمستقبل».

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