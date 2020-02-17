حاكم الشارقة يفتتح مسجد الشهيد سلطان بن هويدن الكتبي

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الإثنين، في منطقة الطيبة بمدينة الذيد، مسجد الشهيد سلطان محمد بن هويدن الكتبي رحمه الله وبحضور أبناء وذوي الشهيد وأعيان وأهالي المنطقة الوسطى.

وفور وصول صاحب السمو حاكم الشارقة أزاح سموه الستار إيذاناً بالافتتاح الرسمي للمسجد، وتفقد سموه أجزاء المسجد الذي بلغت تكلفة إنشائه 21.5 مليون درهم، ويتسع لـ 1850 مصلياً، وتم تصميمه على الطراز المعماري الفاطمي الإسلامي، واطلع سموه على ما يحويه المسجد من مرافق وخدمات للمصلين بما فى ذلك مصلى للنساء.

وشيد المسجد على مساحة 1830 متر مربع، وتعلوه مئذنة يبلغ طولها 72 متراً ويبلغ قطر القبة الرئيسية 18.5 متراً وترتفع عن سطح الأرض ما يقارب 32 متراً، تحيطها مشربيات خشبية تضفي على القبة جمالاً أخاذاً.

ويحمل المسجد اسم الشهيد سلطان بن محمد بن هويدن الكتبي رحمه الله الذي استشهد في عام 2015، مسطراً أروع صور التضحية والبطولة والفداء في خدمة دينه ووطنه حتى أرتقى إلى ربه شهيداً خلال أداء واجبه الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية "إعادة الأمل" في اليمن.

وأعرب أهل وذوو الشهيد عن تقديرهم لجهود صاحب السمو حاكم الشارقة واهتمامه بأسر الشهداء.

حضر الافتتاح، إلى جانب سموه الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد القاسمي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية بالشارقة، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وخميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان، والمهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، والدكتور محمد عبد الله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وسلطان محمد بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمنطقة المدام، وعبد الله خليفة السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة.