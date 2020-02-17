محمد بن زايد: "غداً 21" يعكس التزام أبوظبي تجاه المجتمع والاقتصاد والمعرفة

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على نتائج العام الأول من برنامج "غدًا21". وقال سموه إن برنامج "غداً 21" يعكس التزام أبوظبي تجاه المجتمع والاقتصاد والمعرفة.

وقال سموه عبر تغريدة ، اليوم، في حسابه الرسمي على "تويتر": "اطلعت على نتائج العام الأول من برنامج "غدا21ً" الذي يعكس التزام أبوظبي تجاه المجتمع والاقتصاد والمعرفة..بداية طيبة وإلى مزيد من الإنجازات".

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وأضاف سموه: "بمتابعة هزاع بن زايد، سيواصل خالد بن محمد وأعضاء اللجنة التنفيذية جهودهم عبر مبادرات مبتكرة ونوعية لتعزيز مكانة أبوظبي الاقتصادية والمجتمعية".