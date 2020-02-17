الامارات | لطيفة بنت محمد: والدي قدوتي وداعمي الأكبر

شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة بنت محمد: والدي قدوتي وداعمي الأكبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن الشجاعة والمثابرة هما مفتاح تحقيق المرأة لطموحاتها وتطلعاتها، مضيفة أنها كانت محظوظة بنشأتها في أسرة تضم نساء صاحبات قدر كبير من التأثير في المجتمع.

رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي: «كنت محظوظة للغاية، إذ نشأت في كنف أسرة تضم نساء صاحبات قدر كبير من التأثير في المجتمع».

وقدّمت سموها، خلال جلسة ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى المرأة العالمي – دبي 2020، أمس، لمحة عن التاريخ العريق لدولة الإمارات، مشيرة إلى أن المرأة تحملت جانباً كبيراً من مسؤولية دعم ورعاية أسرتها، بينما كان الرجال مشغولين بالسعي وراء الرزق في رحلات الغوص وتجارة اللؤلؤ، في مرحلة مبكرة من تاريخ هذا الجزء من العالم. وقالت: «نحن بحاجة لنروي هذا النوع من القصص أمام الناس، ليتعرّفوا إلى ماضينا، ويدركوا من أين أتينا وما نحن عليه وإلى أين نحن ذاهبون».

وأمام حشد من حضور الحدث الأكبر من نوعه في العالم، الذي استقطب مع انعقاده في دبي أكثر من 3000 مشارك، استعرضت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم جانباً كبيراً من آرائها بشأن التقدم الذي تحققه دولة الإمارات في مجال النهوض بالمرأة، وتجربتها الشخصية على طريق النجاح، خلال الجلسة التي حاورتها فيها هادلي جامبل، الإعلامية في قناة «سي إم بي سي» العالمية.

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ورداً على سؤال حول الأشخاص الذين أثروا فيها بحياتها، قالت سموها: «كنت محظوظة للغاية، إذ نشأت في كنف أسرة تضم نساء صاحبات قدر كبير من التأثير في المجتمع، وكانت مراقبتي لهن سبباً في أن أحقق ذاتي»، معربة عن اعتزازها بالعمل في المجال الثقافي، الذي توافق مع اهتماماتها منذ الصغر، لاسيما أنها نشأت في بيت يُعنى كثيراً بالثقافة والإبداع الإنساني في مختلف قوالبه وأشكاله.

وأوضحت سموها أنها عندما قرّرت العمل بعد تخرّجها، كان والدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أكبر الداعمين والمؤيدين لها، إذ شجعها على خوض غمار العمل الحكومي.

وفي معرض مناقشة دعم وتمكين المرأة في الإمارات، أضافت سموها أن المرأة الإماراتية تحظى باحترام ودعم كامل من حكومتها على كل المستويات، مضيفة: «أعتقد أن دعم الحكومة أمر محوري وحاسم في دفع النساء وتقدمهن إلى الأمام. وأعتقد أن قدرات المرأة تزداد تطوراً في ضوء ما تلقاه من مقومات الدعم والتحفيز في دولة الإمارات».

وشدّدت سموها على أهمية دعم ومساندة المرأة في كل ما تريد القيام به من مبادرات وإنجازات في مسيرتها لتحقيق ذاتها، منوهة بأهمية وجود قائد فريق العمل على أرض الواقع مع الأشخاص الذين يعمل معهم، معتبرة أن النجاح يأتي من الجدارة، وأن إثبات المرأة لذاتها مرتبط بحجم ما تحصل عليه من فرص وما تلقاه من دعم على كل المستويات.

أرض المواهب

حول التنوع الثقافي الكبير الذي يميز دبي، قالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون: إن ذلك التنوع يمثل أحد أهم العوامل التي تمنح دبي تفردها كمدينة عالمية متعددة الثقافات، ما يمنحها ثراء نوعياً، ويعزز فرص ازدهار الإبداع والابتكار على أرضها، وهذا ما يؤكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أن دبي لابد أن تكون أرض المواهب، حيث يجد أصحاب الأفكار المبدعة البيئة، التي تمكنهم من التحليق في آفاق الإبداع.