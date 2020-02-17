محمد بن راشد: الإمارات حريصة على توسيع التعاون مع بريطانيا

دبي(وام)-

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تيريزا ماي، عضوة البرلمان رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، وذلك على هامش منتدى المرأة العالمي- دبي 2020 «.

وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات بالمملكة المتحدة، وحرص الحكومة الإماراتية على العمل مع نظيرتها البريطانية لتدعيم وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين بما يحقق تطلعاتهما للشعبين الصديقين وأهدافهما ومصالحهما المشتركة، في ضوء توافق الرؤى حول أهمية تعميق قنوات تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين بما يؤهل لمرحلة جديدة من العمل المشترك نحو مستقبل تنعم فيه الإنسانية بفرص أرحب من الرفاه والتقدم.

بدورها أعربت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة عن تقديرها للتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات والجهود التي تقوم بها لتحقيق النهضة الشاملة ضمن نموذج تنموي يضع الاستثمار في بناء القدرات البشرية في مقدمة أولوياته ويعمل على تأسيس قاعدة قوية للانطلاق إلى المستقبل وتحقيق الريادة فيه، مشيدة بقرار دولة الإمارات بالوصول إلى نسبة التمثيل النسائي في المجلس الاتحادي الوطني إلى 50% ما يشكل نقلة نوعية في مجال العمل البرلماني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يجعل من دولة الإمارات نموذجاً ملهماً للعديد من دول المنطقة للاستفادة من تجربتها الناجحة والاستعانة بخبراتها كذلك في الكثير من المجالات التنموية.

كما أعربت تيريزا ماي عن سعادتها بالمشاركة كمتحدثة رئيسية في منتدى المرأة العالمي - دبي 2020 ومشاركتها لرؤيتها حول تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالحكومات وأهمية مشاركتها في الحياة السياسية، استناداً إلى خبرتها الطويلة التي تزيد على 20 عاماً في مجال العمل الحكومي والبرلماني بالمملكة المتحدة.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومنى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة.