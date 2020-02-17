دبي (الاتحاد) حصل مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة زايد مؤخراً على لقب «مركز التطوير الأكثر تمكيناً لرائدات الأعمال» من «جوائز الإمارات للأعمال لعام 2020»، لتقديم آليات للتطوير المتنامي أثمرت ظهور مشاريع ريادة الأعمال الطلابية الناجحة لطالبات وخريجات الجامعة من جميع التخصصات والكليات.

وأعرب د. وسيم أباظة، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة زايد، عن سعادته لهذا الاستحقاق، قائلاً إنه يمثل إنجازاً رائعاً لجامعة زايد بعد 12 شهراً من التفاني والعمل الجاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «رائدات الأعمال» لجامعة زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.