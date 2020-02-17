«الاتحادية للموارد البشرية» تنظم 57 ملتقى

دبي (الاتحاد)

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن نادي الموارد البشرية الذي يعد إحدى مبادراتها الاستراتيجية، عقد 57 ملتقى شارك بها أكثر من 10 آلاف مهتم ومتخصص في الموارد البشرية على مستوى الدولة، وذلك منذ إطلاقه في العام 2010 وحتى نهاية 2019، حيث ناقشت عدداً من الموضوعات المهمة، التي تواكب أحدث التطورات العالمية في مجالات تنمية رأس المال البشري والإدارة العامة والخدمات المساندة.

وأوضحت ليلى عبيد السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة أن العام الماضي 2019 شهد تكثيف الهيئة جهودها لتعزيز نطاق الاستفادة من نادي الموارد البشرية، حيث عقدت 10 ملتقيات في مختلف إمارات الدولة، كما تبنت تقنية البث المباشر لعدد من جلسات النادي، انطلاقاً من حرصها على الوصول إلى أكبر شريحة من المهتمين والمختصين بالموارد البشرية من جميع مناطق الدولة، وكذلك الخبراء والمهتمين من خارجها، بالإضافة إلى تنظيم عدد من جلسات النادي التي تستهدف طلبة وأساتذة الموارد البشرية في عدد من الجامعات الحكومية في الدولة.

وذكرت أن «الهيئة» نظمت، مؤخراً، جلسة مفتوحة لنادي الموارد البشرية، باستخدام تقنية البث المباشر عبر الإنترنت، تحدث فيها محمد زغير مدير تطوير الأعمال لدى شركة «أرابوت» في الإمارات، وشاهدها قرابة 500 شخص من منتسبي نادي الموارد البشرية والمهتمين من الدولة وخارجها.