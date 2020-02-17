93 مشروعاً و4059 زائراً لـ«شهر الابتكار» بالعين

العين (الاتحاد)

اختتمت بلدية مدينة العين فعاليات شهر الإمارات للابتكار هذا العام، والتي أقيمت في مبنى البلدية الرئيسي بحضور 4059 زائراً و420 عارضاً وضمت 46 جهة ومؤسسة، و93 مشروعاً مبتكراً عرضت خلال الفعاليات، وضمت فعاليات شهر الإمارات للابتكار إلى جانب المعرض 3 مسابقات رئيسية هي «تخيل مدينة العين» بنسختها الثانية، و«مدن المستقبل» و«هاكثون المدن الذكية» بمشاركة واسعة من طلاب الجامعات والمدارس وسكان المدينة.

وشملت مسابقة تخيل مدينة العين لطلاب المدارس بناء نموذج لمدينة العين من خلال الألعاب التفاعلية وفن استخدام الأجهزة الإلكترونية، أما هاكثون المدن الذكية فقد ضم 8 فرق طلابية من 4 مؤسسات أكاديمية عليا، وتسجيل 27 مشاركاً لتقديم أفكار مبتكرة حول استدامة المدينة ولوحة مؤشرات مدينة العين الذكية وتطبيق للتشجيع على المحافظة على المدينة مما يضمن إيجاد حلول تتعلق بتحسين جودة الحياه لسكان مدينة العين وتقديم أدوات مبتكرة لإدارة المدينة بطريقة ذكية وتقديم خدمات استباقية.

وفي مسابقة مدن المستقبل تم العمل على حل التحديات وعرض الحلول من قبل المشاركين على لجنة التحكيم، ليتم تقييم هذه المشاركات واختيار الحلول القابلة للتنفيذ ودراسة تنفيذها من خلال قطاعات البلدية، لتذليل التحديات في مجال الطرق والبنية التحتية والحدائق والمسطحات الخضراء.

وقالت فاطمة محمد الهرمودي رئيس فريق الإبداع والابتكار، إن بلدية مدينة العين تعتبر من المؤسسات المبتكرة والتي قدمت عدداً من الأفكار الفريدة، وخلال تنظيم شهر الإمارات للابتكار فأن البلدية ترعى عدداً من المبتكرين من طلبة المدارس وأفراد المجتمع الذين لهم ابتكارات رائدة، كما تتيح للجمهور التعرف على هذه الابتكارات والتفاعل مع أصحابها لما لها من أهمية في دعم الأفكار والإبداعات ونشر ثقافة الابتكار في المجتمع.

وعلى صعيد رعاية «ساعد» لفعاليات شهر الإمارات للابتكار، صرح المهندس إبراهيم رمل الرئيس التنفيذي للشركة، إن شهر الابتكار يدل على اهتمام القيادة الرشيدة بالكوادر البشرية من أجل تشجيعهم على إبداع أفكار ومقترحات للارتقاء بالإنسانية، وتحقيق أهداف الاستدامة التي تتبناها دولة الإمارات، لافتاً إلى أن مشاركة ساعد في فعاليات شهر الابتكار تأتي مع بداية عام الاستعداد للخمسين، دعماً للمبتكرين الشباب وفق نشاطات تُسهم في تنمية المجتمع واستخدام التقنية والأساليب الحديثة والتي تثبت قدراتهم على الإبداع والمنافسة في مختلف القطاعات، وقد حرصت ساعد على تطبيق ثقافة الابتكار من خلال الاستخدام الذكي للتكنولوجيا والتحول الرقمي في خدماتها تماشياً لتوجهات وخطط دولة الإمارات التي تؤكد يوماً بعد يوم أنها رائدة عالمياً، وسبّاقة في الإبداع، وتخطو بخطى واثقة نحو التقدم والازدهار، ونحو مستقبل مشرق للأجيال القادمة.