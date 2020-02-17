محمد بن راشد والحكام يعزون حاكم أم القيوين في وفاة محمد بن حميد الشامسي

أم القيوين (وام)

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة المغفور له الشيخ محمد بن حميد عبدالرحمن الشامسي.

فقد قام سموه، بعد ظهر أمس، بزيارة مجلس العزاء في قصر صاحب السمو حاكم أم القيوين، حيث أعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا وأسرة المرحوم في مصابهم الجلل، راجياً الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وقدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة المغفور له الشيخ محمد بن حميد عبدالرحمن الشامسي، وذلك بقصر سموه.

وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو حاكم أم القيوين، داعياً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، في وفاة المغفور له الشيخ محمد بن حميد بن عبدالرحمن الشامسي، وذلك بقصر سموه.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة عن خالص التعازي لصاحب السمو حاكم أم القيوين، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه أمس، التعازي من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في وفاة المغفور له الشيخ محمد بن حميد بن عبدالرحمن الشامسي، وذلك بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو حاكم أم القيوين، داعياً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين العزاء في وفاة المغفور له الشيخ محمد حميد عبدالرحمن الشامسي من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

فقد قام سموه، أمس، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بزيارة مجلس العزاء في قصر صاحب السمو حاكم أم القيوين، حيث أعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأهل وأسرة الفقيد، راجياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التعازي من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التعازي من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التعازي من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

كما تقبل سموه التعازي من الدكتور الشيخ راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

كما تقبل سموه العزاء من الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة السياحة بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي. وأعرب الجميع عن صادق تعازيهم ومواساتهم، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

وتقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين -بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، بقصر سموه- واجب العزاء في وفاة الشيخ محمد بن حميد بن عبدالرحمن الشامسي.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين العزاء من اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، ومعالي جمعة الماجد، والفريق محمد عبدالرحيم العلي وكيل وزارة الدفاع المساعد.

وتقبل التعازي أيضاً من كبار الضباط بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وإدارة الدفاع المدني بأم القيوين.

كما تقبل سموه التعازي من المواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار ورؤساء الشركات والبنوك العاملة بالدولة ومديري الهيئات والمصانع وأبناء الجاليات المقيمة.

وأعرب المعزون عن خالص التعازي والمواساة إلى سموه، داعين العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ويسكنه فسيح جناته.

الحضور

حضر تقبل التعازي معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.