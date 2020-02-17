«الهوية والجنسية» تستعرض إبداعات المجتمع المحلي في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

استعرض فريق أبوظبي الفرعي للابتكار التابع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في منطقة الظفرة، مجموعة من المشاريع الابتكارية والإبداعية لعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بجانب مجموعة من النماذج الطلابية التي تتسم بالإبداع والتميز في مرع مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

تضمن الاحتفال الذي أقيم في قاعة المركز بحضور عدد كبير من موظفي الهيئة وممثلي الدوائر ومؤسسات المجتمع المحلي، مسابقات ترفيهية وثقافية ومشاريع متميزة ومبتكرة نالت إعجاب الجميع.

وحرصت مراكز تحفيظ القرآن الكريم التابعة للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في منطقة الظفرة على المشاركة بـ 5 مشاريع ابتكارية جديدة، منها مشروع تشويقي جذاب لتحفيز الدارسات على مواصلة الحفظ والتميز من خلال مسابقات ترفيهية متنوعة وشائقة، بجانب مشروع لتطور مراحل مراكز تحفيظ القرآن منذ عهد المغفور له الشيخ زايد حتى الآن، وذلك لتعريف الطلاب والدارسين بتطور عمليات الحفظ والتجويد التي كانت تقوم بها الهيئة على مدى السنوات الماضية، متضمنة كتيبات تعليمية قديمة وحديثة.

وتم استعراض كتاب متضمن كيفية تعليم الصغار والبراعم، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة من فاقدي البصر للحروف والكلمات باستخدام النماذج والأشكال المختلفة.

وشارك مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» بعرض نموذج ابتكاري يوضح خدمات تدوير ودورها في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من مختلف فئات المجتمع، عبر تقديم التوعية بطرق مبتكرة وجديدة عن طريق تقديم لوحة إلكترونية يمكن من خلالها معرفة الخدمات والبرامج المقدمة كافة للسكان عبر تطبيق الباركود، حيث يتيح للزوار مشاهدة أفلام وثائقية ومقاطع فيديو بكل خدمة تتضمنها اللوحة الإلكترونية الموجودة في المعرض.

وشاركت مدرسة الريادة المشرقة بأكثر من 9 مشاريع ابتكارية مختلفة نفذها طلاب وطالبات المدرسة من الصف الثاني حتى الصف العاشر، قدم خلالها الطلاب شرحاً لأهم النماذج الابتكارية التي استمدها الطلاب من الكتاب المدرسي، تتناول ترجمة للمناهج، إلى وسائل وأساليب تعليمية مبتكرة، يمكن الاستفادة منها في الحياة العملية.