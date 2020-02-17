تعزيز السمعة أمام «الدولي للاتصال 2020» بالشارقة

الشارقة (وام)

يستضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي المقرر عقده يومي 4 و5 من مارس المقبل الرئيس الكولومبي السابق خوان سانتوس، الحائز جائزة نوبل للسلام لتقديم خطاب تفاعلي خلال فعاليات افتتاح المنتدى تحت عنوان «تعزيز السمعة: الأفعال أبلغ من الأقوال».

وتعقد النسخة التاسعة من المنتدى الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مركز إكسبو الشارقة.

ويتضمن خطاب «تعزيز السمعة» محاور عدة عن السمعة، باعتبارها عاملاً رئيساً يؤثر في بقاء ونمو المؤسسات واقتصادات الدول، وبناء السمعة كثقافة متكاملة استباقية وليست مهمة اتصال فحسب، والسمعة بوصفها الثمرة التي يتم قطافها من تجربة المتعاملين، وجدوى ذلك على السمعة المؤسسية.

ويعد خوان مانويل سانتوس أحد أكثر القادة تأثيراً على مستوى العالم، وقد نال جائزة نوبل للسلام عام 2016 وكرّمه المنتدى الاقتصادي العالمي بجائزة «رجل الدولة الأفضل في العالم» في يناير 2017 واختارته مجلة «تايم» مرتين ضمن قائمة «الشخصيات الـ100 الأكثر تأثيراً في العالم».

وشغل الرئيس سانتوس أول منصب سياسي له عندما أصبح وزير التجارة الخارجية في كولومبيا، حيث قاد عملية التحرير الاقتصادي التي أدت إلى تحديث وتعزيز القدرة التنافسية لكولومبيا في الأسواق العالمية، كما شغل أيضاً منصب وزير المالية والائتمان العام، حيث نجح في معالجة الأزمة الاقتصادية الأسوأ التي واجهتها بلاده على مدى ثمانين عاماً، ولاحقاً تولى سانتوس حقيبة وزارة الدفاع الوطني، مشدداً خلال توليه هذا المنصب ضربات قاصمة ضد ميليشيات «القوات المسلحة الثورية في كولومبيا»، قادتهم في نهاية المطاف إلى طاولة المفاوضات.

وفي 20 يونيو 2010، انتخب خوان سانتوس رئيساً لجمهورية كولومبيا بأكبر عدد من الأصوات في تاريخ البلاد وقد أعيد انتخابه رئيساً لكولومبيا في يونيو 2014 للفترة الدستورية 2014-2018 ببرنامج سياسي يقوم على ثلاث ركائز: السلام والعدالة والتعليم، وخلال فترة رئاسته تبوأت بلاده موقعاً ريادياً في منطقتها في مجال النمو الاقتصادي.