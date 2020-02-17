«استشاري الشارقة» يطلع على أعمال «البحوث والابتكار»

الشارقة (وام) اطلع وفد من هيئة مكتب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أمس، على أعمال مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا ودوره في بناء شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص في مجالات البحوث والتطوير والتكنولوجيا، بما يفعّل التعاون بين القطاع الأكاديمي ومختلف قطاعات المجتمع.

وأشاد علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري، خلال زيارة وفد الهيئة لمقر المجمع، بأهمية مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا وأدواره في جذب الاستثمارات وما يتولاه من طرح مشروعات بحثية وخطط قائمة على تطوير منظومة الحلول والابتكارات في شتى المجالات التي يضعها في أولية اهتمامه لربطها مع مخرجات الجامعة.

من جانبه، أوضح حسين محمد المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار للوفد الزائر أدوار المجمع في فتح آفاق جديدة من الاستثمارات العلمية والابتكارية لدعم المسيرة الاقتصادية والتنموية لإمارة الشارقة، مشيراً إلى أن المجمع يسعى لاستقطاب نوعية مختلفة من الاستثمارات الخاصة بالصناعات الحديثة التي تسهم في تطوير عدد من المواضيع الحيوية كالمواصلات والزراعة والبناء بمفهوم ابتكاري مختلف.

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