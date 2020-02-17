«تمكين المرأة» جزء من الثقافة الإماراتية

دبي (وام)

رسخت دولة الإمارات ريادتها الإقليمية والدولية في مجال دعم المرأة والنهوض بأدوارها وتسخير الإمكانات ووضع الأطر والآليات التي تضمن تحقيق التوازن بين الجنسين حتى صار واقعاً ملموساً ومثالاً غير مسبوق في منطقتنا العربية.

وتشكل استضافة الدولة منتدى المرأة العالمي-دبي 2020، اعترافاً دولياً بالإنجازات التي حققتها الإمارات، حيث سيتعرف نخبة من المتحدثين ووفود 87 دولة على التجربة الإماراتية الملهمة في مجال تمكين المرأة والتي تجاوزت العراقيل المعهودة كافة لتنجح المرأة في الميادين والمجالات كافة، بما فيها السياسية والاقتصادية والإدارية والثقافية والاجتماعية.

هذه الأرضية الصلبة التي تقف عليها المرأة الإماراتية الآن لم تأتِ من فراغ أو بقرارات متسرعة لمجاراة أو محاكاة الغير، إنما نتيجة لجهود تراكمية وضع لبنتها نصير المرأة الأول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

فمنذ التأسيس أدرك، رحمه الله، دور المرأة الحيوي فوجّه بتأسيس الاتحاد النسائي العام عام 1975 لتحقق المرأة مكاسب عديدة لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية والتعليمية بل السياسية أيضاً، إذ توجد المرأة الآن في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، فهي الوزيرة والبرلمانية والدبلوماسية والقاضية، بل والمأذون الشرعي، وارتفعت نسبة مساهمتها في النشاط الاقتصادي وسوق العمل بعد تأسيس مجلس سيدات الأعمال في الدولة إلى أكثر من 22 ألف سيدة أعمال في السوق المحلية والعالمية.

إن الحقبة الزمنية القصيرة والنتائج التي تحققها المرأة في الإمارات وصعودها القوي لتتصدر المشهد في قطاعات عدة، لهو جدير بالتأمل. بالتأكيد لم يكن الطريق ممهداً وسهلاً، لكن قيادة الدولة الرشيدة أخذت على عاتقها من البداية أن تكون سباقة في تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء الدولة، إيماناً بدورها الفاعل في بناء المجتمع، فهيأت لها الظروف، وسخرت الإمكانيات، وفتحت لها الآفاق رحبة.

إنه النهج الذي تبنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على مدى العقود الماضية، من خلال دورها القائم على الإرادة والعطاء والتميز. وبفضل هذه الرؤية والدعم غير المحدود، تضطلع الآن عشرات الآلاف من النساء الإماراتيات بأدوار رئيسية في جميع جوانب مجتمعنا.

ليس غريباً أن تحقق المرأة في دولة الإمارات هذا التقدم الذي يندرج ضمن رؤية القيادة الرشيدة بأن تمكين الإنسان هو تمكين للوطن، والرحلة مستمرة، ومن واجبنا جميعاً المساهمة فيها من خلال التنشئة الصحيحة لأجيال المستقبل، بنين وبنات، وتعليمهم مفهوم رد الجميل للوطن.

* كتب: محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات