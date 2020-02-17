لطيفة بنت محمد بن راشد: والدي قدوتي

دبي (وام)

قدمت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، لمحة عن التاريخ العريق لدولة الإمارات، وقالت إن المرأة تحملت جانباً كبيراً من مسؤولية دعم ورعاية أسرتها، بينما كان الرجال مشغولين في السعي وراء الرزق في رحلات الغوص وتجارة اللؤلؤ في مرحلة مبكرة من تاريخ هذا الجزء من العالم. وأضافت سموها، خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الأول لمنتدى المرأة العالمي - دبي 2020: «نحن بحاجة لنروي هذا النوع من القصص أمام الناس ليتعرفوا على ماضينا، ويدركوا من أين أتينا وما نحن عليه وإلى أين نحن ذاهبون». وأكدت سموها أن الشجاعة والمثابرة هما مفتاح تحقيق المرأة لطموحاتها وتطلعاتها. واستعرضت جانباً كبيراً من آرائها بشأن التقدم الذي تحققه دولة الإمارات في مجال النهوض بالمرأة، وتجربتها الشخصية على طريق النجاح، وذلك في جلسة حاورتها فيها هادلي جامبل، الإعلامية في قناة «سي أم بي سي» العالمية. وفي رد على سؤال حول الأشخاص الذين أثروا في حياتها، قالت سموها: «كنت محظوظة للغاية إذ نشأت في كنف أسرة تضم نساء صاحبات قدر كبير من التأثير في المجتمع، وكانت مراقبتي لهن سبباً في أن أحقق ذاتي»، معربة عن اعتزازها بالعمل في مجال العمل الثقافي والذي توافق مع اهتماماتها منذ الصغر، لاسيما أنها نشأت في بيت يعنى كثيراً بالثقافة والإبداع الإنساني في مختلف قوالبه وأشكاله. وأوضحت سموها أنها عندما قررت العمل بعد تخرجها، كان والدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أكبر الداعمين والمؤيدين لها، حيث شجعها على خوض غمار العمل الحكومي.