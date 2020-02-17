الصيادون يثمنون مكرمة حاكم عجمان

علي الهنوري (عجمان) ثمن الصيادون في إمارة عجمان والمسؤولون في الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك، مكرمة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بصرف مكرمة مالية قيمتها خمسة ملايين درهم للصيادين المزاولين لمهنة الصيد من المنتسبين لجمعية عجمان للصيادين، على أن يبدأ تسليمها فوراً وقبل حلول شهر رمضان المبارك. وأكدوا أن هذه المكرمة، ستكون عاملاً مهماً في تأمين حياة العديد منهم والذين هم بحاجة إلى المساعدة. وقال محمد علي الغويص: «إن هذا العمل الطيب ليس غريباً على صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بصرف مكرمة مالية قيمتها خمسة ملايين درهم للصيادين المزاولين لمهنة الصيد من المنتسبين لجمعية عجمان للصيادين، على أن يبدأ تسليمها فوراً وقبل حلول شهر رمضان المبارك، فسموه له أيادٍ بيضاء في كل المجالات وعلى كثير من فئات وشرائح المجتمع».

وقال الصياد راشد حميد المسيبي: «إن الجمعية وكل الصيادين في عجمان يثمنون مكرمة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على دعم مهنة الأجداد».

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