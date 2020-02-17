أهالي الفحلين والحيل: قيادتنا توفر الحياة الكريمة للمواطنين

محمد صلاح (رأس الخيمة)

ثمن أهالي الفحلين والحيل سرعة إقرار مشروعات الحماية لوادي نقب والتي أقرتها أمس لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكدين أن مشروعات الحماية تمثل حلاً نهائياً للوقاية من فيضان وادي نقب نحو المناطق السكنية، كما تسهم المشروعات في طفرة التنمية المطلوبة بالمنطقة، إلى جانب زيادة المخزون الجوفي من المياه وعودة الحياة لقطاع الزراعة بالمنطقة.

وقال حسن عبيد النقبي مسؤول منطقة الفحلين، إن إقرار المشروع بهذه السرعة يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على تحقيق الاستقرار المطلوب والحياة الكريمة لأبناء الوطن، مشيراً إلى أن القيادة حرصت على توفير كل سبل الحماية للمناطق الجبلية، عبر بناء السدود والبحيرات في السابق، وقد بدأ هذه المشروعات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في جميع مناطق الدولة، حيث وجه بإنشاء عدد من السدود التي كانت ركيزة أساسية لتنمية المناطق المجاورة لها، حيث مثلت هذه السدود حماية من الأمطار الغزيرة التي شهدتها المناطق الجبلية.

وأضاف: «لدينا الآن عدد من المشروعات الحمائية التي تتم في آن واحد وتضم سداً يحجز حوالي مليون متر مكعب من المياه، إلى جانب مشروع البحيرة الذي تنفذه دائرة الخدمات العامة والذي تصل طاقته لمليوني متر مكعب، بالإضافة للقنوات المائية المزمع إنشاؤها، وهي بطاقة 3 ملايين متر مكعب».

وقال سالم النقبي، من أبناء المنطقة وأحد الذين تأثرت منازلهم خلال الأمطار الأخيرة، إن سرعة استجابة القيادة الرشيدة لحماية المنطقة، وتنفيذ عدد من المشروعات المهمة، أثلج صدور أبناء المنطقة، خاصة مع تزايد معدلات الأمطار واندفاع المياه بشدة نحو المناطق السكنية وتسببها في إلحاق أضرار شديدة بالمزارع والممتلكات والمساكن، لافتاً إلى أن وادي نقب يقع عند ملتقى ثلاثة أودية جبلية أخرى تصب في مجراه الرئيسي، وإنشاء السد والبحيرة والقنوات المائية سينهي مشاكل جميع المناطق السكنية حتى سيح القصيدات والتي تأثرت بجريان هذه الأودية.

وأكد جاسم محمد المكي من أهالي الحيل، أن مشروعات حماية المناطق السكنية من فيضان وادي نقب ستسهم في إحداث التنمية المطلوبة بهذه المناطق، إلى جانب تغذية المخزون الجوفي من المياه والذي تراجع خلال السنوات الماضية بسبب تراجع كميات الأمطار، لافتاً إلى أن المنطقة تضم عدداً من المزارع التي تمتد من الطريق الدائري وحتى منطقة خت، وبعض هذه المزارع لا يزال يجود بالخضراوات والفواكه على الرغم من صعوبة ريها.

من ناحيتها، أكدت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة أنها سرّعت وتيرة العمل في مشروع البحيرة التي يجري إنشاؤها ضمن المشروعات الحمائية للمناطق السكنية.

وأوضح المهندس أحمد السيد بان المدير التنفيذي لمؤسسة الأشغال، أن مشروع بحيرة «وادي نقب» يأتي ضمن الحلول المعتمدة لحماية المناطق السكنية القريبة من الوادي من عمليات الفيضان التي تكررت خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن هناك تسريعاً لوتيرة العمل بالمشروع، وتم الدفع بمعدات وآليات جديدة خلال الفترة الماضية لزيادة نسب الحفر اليومية، وإنهاء في أكتوبر من العام الجاري.

وأشار إلى أن البحيرة الجديدة التي شرعت الدائرة خلال أكتوبر الماضي في تنفيذها ستحمي مناطق سهيلة والفحلين والحيل، وامتداداً حتى سيح القصيدات، لافتاً إلى أن البحيرة ستكون بعمق 20 متراً وبمساحة إجمالية تصل إلى 100 ألف متر مربع، لتستوعب مليوني متر مكعب من المياه.

وأكد أن المشروع لن يقتصر على تخزين المياه فقط، بل الاستفادة منها في المستقبل لتحسين منسوب المياه الجوفية وري المزارع القريبة من المنطقة؛ وذلك عبر شق بعض القنوات المائية لهذا الغرض، حيث تقرر إنشاء ثلاث قنوات مائية ستتصل بالبحيرة مباشرة، وستكون بطاقة مليون متر مكعب لكل منها، لافتاً إلى أن مشروعات الحماية الثلاثة «السد، البحيرة، القنوات المائية» ستحجز 5 ملايين متر مكعب من المياه.