بحث معايير تنفيذ 12 مجلساً للأحياء في دبي

دبي (الاتحاد) عقد معالي مطر محمد الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، المفوّض العام على مسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة في مجلس دبي، اجتماعاً تنسيقياً مع معالي اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، المفوض العام على مسار خدمات المواطنين، بحضور أحمد جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي، والمعنيين من بلدية دبي.

جرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر هيئة الطرق والمواصلات، مناقشة تنفيذ مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ببناء 12 مجلساً متكاملاً في كل أحياء دبي، لتكون ملتقى لتجمع المواطنين، وإقامة فعالياتهم ومناسباتهم الاجتماعية، حيث ناقشوا معايير اختيار مواقع بناء المجالس، والمتمثلة في أن تكون على شوارع رئيسة أو بالقرب من مسجد أو مواقع الخدمات العامة، والكثافة السكانية للمناطق التي يخدمها المجلس.

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