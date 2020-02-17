«البلديات والنقل» تطلق مسابقة تصميم عالمية لحلول التغير المناخي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «دائرة البلديات والنقل» إطلاق مسابقة تصميم عالمية تحت شعار «كوول أبوظبي»، حيث تخصص الجوائز لعشرة عقول مبدعة في مجال التصاميم العالمية التي تقدم حلولاً للتغير المناخي والاستدامة، وتبلغ مجموع جوائز المسابقة 100 ألف دولار (367 ألف درهم) على أن يمنح كل فائز 10 آلاف دولار.

ويأتي إطلاق هذه المسابقة على هامش فعاليات «المنتدى الحضري العالمي العاشر» الذي اختتم في العاصمة مؤخراً، تجسيداً لرسائل دعم الابتكار والإبداع، كإحدى ركائز المدن المستدامة، والتي تعد إحدى أهم قضايا «المنتدى الحضري العالمي العاشر» الذي ينعقد تحت شعار «مدن الفرص: ربط الثقافة والابتكار».

وانطلق «المنتدى الحضري العالمي العاشر» في «مركز أبوظبي الوطني للمعارض» بتنظيم من «دائرة البلديات والنقل» بالشراكة مع «موئل الأمم المتحدة»، لأول مرة في المنطقة العربية.

وتمثل المسابقة دعوة مفتوحة للشباب لإطلاق مواهبهم وإبداعاتهم، حول أزمة التغير المناخي، وتشمل المسابقة: المصممين والمهندسين المعماريين ومهندسي تجميل المواقع ومختصي تصنيع مواد البناء المستدامة والمعلمين والباحثين والطلاب والفنانين وفرق مختصة عدة.

وستختار «دائرة البلديات والنقل» عبر لجنة مختصة تضم عدداً من الخبراء البارزين في مجال التصميم المستدام والهندسة المعمارية المستدامة عشر أفكار أكثر تميزاً وإبداعاً، في التصاميم الخاصة بالأماكن العامة، ومنهجيات التصميم الجديدة التي من شأنها تقليل تأثير الجزر الحرارية في المساحات العامة بتصور نموذجي في مدينة أبوظبي.

وقال محمد الخضر الأحمد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في «دائرة البلديات والنقل»، والمنسق العام لـ«المنتدى الحضري العالمي العاشر»: «كجزء من جهودنا لدعم مظاهر التحضر المستدام وتوفير عناصر التحسين المناخي في الأماكن العامة، نطلق مسابقة «كوول أبوظبي» لاستقطاب أفكار مبدعة وتصاميم مبتكرة من كافة المترشحين لنيل جوائز المسابقة من المفكرين والمبدعين من أنحاء العالم».

وسيقع على عاتق المدعوين تقديم حلول لمعالجة المناخ من خلال تصاميم تجسد فهماً وإدراكاً عالي المستوى للهندسة المبدعة والعلوم المبتكرة.

وفي حين يفضل استخدام التصاميم التي تنطوي على استغلال أشعة الشمس ومراعاة المناخ السائد، من دون الحاجة إلى اللجوء إلى الأجهزة، سيتم في الوقت ذاته تشجيع الاستخدام النسبي للأنظمة الميكانيكية والكهربائية التي تحقق راحة المكان.

واختتم الأحمد تصريحه قائلاً: «نتطلع إلى تقييم جميع أفكار المواهب المبدعة من أنحاء العالم كافة وحلولهم المبتكرة. إن مفهوم الاستعانة بمصادر خارجية هي الطريقة الأمثل لمواجهة التحدي المتمثل في التغير المناخي».

وأعلنت الدائرة فتح باب التسجيل في المسابقة، وتحدد 12 مايو 2020 كآخر موعد لتقديم التصاميم. ودعت الراغبين في المشاركة للتسجيل في الرابط المخصص للمسابقة.