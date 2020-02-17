1500 مشارك في أسبوع التشجير بالفجيرة

الفجيرة (الاتحاد) اختتمت بلدية الفجيرة فعاليات أسبوع التشجير الـ40 تحت شعار «بيئة خضراء مستدامة»، بالتعاون مع دائرة الأشغال والزراعة وذلك بزراعة 200 شتلة من النباتات المحلية والمثمرة.

وانطلقت فعاليات أسبوع التشجير بحملات تشجير مكثفة بعدد من المؤسسات والمدارس المختلفة في إمارة الفجيرة يوم التاسع من فبراير الجاري.

وقال المهندس محمد سيف الأفخم -مدير عام بلدية الفجيرة: «إن البلدية حريصة على المحافظة على أشجار البيئة المحلية المعمرة، ونشر المسطحات الخضراء في الدولة، وهي ثقافة عزز وجودها في مفاهيم السلوك الاجتماعي والعمل المؤسسي البيئي رجل البيئة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

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