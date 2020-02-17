دعوة الجمهور للمشاركة في «حصن الاتحاد 7»

أم القيوين (وام) أطلقت القيادة العامة لشرطة أم القيوين حملة توعوية بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة تهدف إلى دعوة أفراد المجتمع كافة ومستخدمي الطريق للمشاركة في النسخة السابعة من العرض العسكري حصن الاتحاد (‏‏‏7)، والتي تستضيفها إمارة أم القيوين يوم الجمعة المقبل بمنطقة الكورنيش.

وتهدف الحملة إلى دعوة أكبر قدر من الجمهور للمشاركة في حصن الاتحاد (‏‏‏7)‏‏‏ من خلال المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، كما قامت الشرطة المجتمعية ودوريات المرور بتوزيع ملصقات وكتيبات ومطويات وهدايا خاصة بحصن الاتحاد (‏‏‏7)‏‏‏ على العديد من مرتادي المراكز التجارية، ومحطات تعبئة الوقود، والأماكن الحيوية التي يتواجد فيها الجمهور.

ودعت القيادة العامة لشرطة أم القيوين جميع سائقي المركبات لضرورة الالتزام بأنظمة وقواعد السير والمرور حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، وذلك بإعطاء الأولوية لعبور المشاة في منطقة شارع الكورنيش، خاصة عند أماكن نزول وصعود الجمهور، وكذلك بجانب القرية الترفيهية التي تم إنشاؤها بهذه المناسبة وتزويدها بكافة المرافق الخدمية، حيث ستفتح أبوابها يوم الحدث من العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.

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