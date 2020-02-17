محمد بن زايد يستقبل مديرة صندوق النقد الدولي

أبوظبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في قصر الشاطئ، كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي التي تزور دولة الإمارات لحضور «منتدى المرأة العالمي - دبي 2020» الذي يعقد يومي 16 و17 من شهر فبراير الجاري. تناول اللقاء الذي حضره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي، ودور الاقتصاد الإماراتي المتنامي والمتنوع بوصفه نموذجاً فاعلاً في دعم بيئة الأعمال والمرونة والنمو، وإمكانات الاستفادة من الخبرات والممارسات الاقتصادية المتبادلة.

كما تطرق إلى التوقعات الخاصة بحاضر الاقتصاد العالمي ومستقبله، إضافة إلى الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى المرأة العالمي، ودور صندوق النقد في دعم مساهمة المرأة في التنمية في الدول المختلفة. حضر اللقاء، معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والوفد المرافق لمدير عام صندوق النقد الدولي.

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