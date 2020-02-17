الامارات | «تسارع نمو الأعمال» تناقش تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد

شكرا لقرائتكم خبر عن «تسارع نمو الأعمال» تناقش تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تناول المشاركون في جلسة «تسارع نمو الأعمال»، ضمن فعاليات منتدى المرأة العالمي دبي 2020، التي انطلقت أمس في دبي، برامج المسرعات وأطر توفير التمويل للشركات الناشئة، وآليات الدعم التي توفرها المؤسسات التمويلية لرواد الأعمال لتمكينهم من إدارة أعمالهم، وتحقيق النجاح الذي يطمحون إليه في شركاتهم.

وجمعت الجلسة التي أدارتها رئيس برنامج مسرع الأعمال لتمويل الشركات الصغيرة والناشئة، المؤسسة المالية الدولية/‏‏‏مجموعة البنك الدولي شروتي تشاندراسيخار، كلاً من: الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في «بيكو كابيتال» - الإمارات، داني فرحة، والمدير التنفيذي في شركة «Flat6Labs» (مصر)، رامز محمد الصيرفي، والمدير التنفيذي للعمليات في صندوق ابتكار (فلسطين)، عنبر أملح.

وقدم المشاركون لمحة عن أطر عمل برنامج المسرع، والآليات المعتمدة في مؤسساتهم لدعم الشركات الناشئة في إدارة أعمالها، وأسقف التمويل، إلى جانب الجهود لتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد والمجتمع، ودعم حصولها على التمويلات اللازمة.

- المشاركون استعرضوا الآليات المعتمدة في مؤسساتهم لدعم الشركات الناشئة في إدارة أعمالها.