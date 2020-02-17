الامارات | محمد بن راشد: الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مضمار دعم المرأة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مضمار دعم المرأة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مضمار دعم المرأة، بتفعيل قرارات عكست مدى التقدير لدورها، والحرص على منحها الفرصة كاملة للمشاركة في مسيرة البناء والتطوير والتحديث ضمن مختلف المجالات، تأسيساً على إرث الآباء المؤسسين الذين منحوا المرأة كل الاهتمام والرعاية، وجعلوا من حماية حقوقها ومصالحها هدفاً استراتيجياً، سنت من أجله الدولة القوانين، ووضعت الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لجعل مبدأ الشراكة بين الرجل والمرأة ممارسة حياتية فعلية، وليس مجرد شعارات ترفع أو خطط تؤول في النهاية إلى الأدراج.

نائب رئيس الدولة: - نعتز بما حققناه من إنجازات في ملف دعم المرأة ولكننا نتطلع إلى المزيد وهدفنا أن نتصدر دول العالم. منال بنت محمد: - التجمع العالمي الكبير فرصة لتقديم لمحة عما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات.

جاء ذلك خلال حضور سموه الافتتاح الرسمي لمنتدى المرأة العالمي - دبي 2020، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وتنظمه مؤسسة دبي للمرأة، تحت شعار «قوة التأثير»، بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وقيادات منظمات وهيئات دولية وخبراء دوليين، وجمع كبير من المتحدثين أصحاب التجارب الملهمة ضمن التجمع الأكبر من نوعه في العالم، بإجمالي عدد مشاركين يناهز الـ3000 مشارك من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر صفحته على «تويتر»: «شهدت اليوم الجلسة الافتتاحية لمنتدى المرأة العالمي دبي 2020، وسط حضور دولي كبير لأكثر من 3 آلاف شخصية من 87 دولة.. نشيد بفريق منال بنت محمد على تنظيم هذا الحدث العالمي، ونشكر مساعي مجلس التوازن بين الجنسين ومؤسسة دبي للمرأة في تقديم صورة مشرقة عن المرأة الإماراتية وإمكانياتها»، مؤكداً سموه: «نفخر بإنجازات الإمارات، وممتنون لجهود ومتابعة أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، حيث أصبحت الإمارات تحتل مراكز رائدة في تمكين المرأة. ثُلث أعضاء الحكومة ونصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي هم من بنات الإمارات، و70% من خريجي جامعاتنا نساء».

وقال سموه: «نعتز بما حققناه من إنجازات في ملف دعم المرأة ولكننا نتطلع إلى المزيد وهدفنا أن نتصدر دول العالم في هذا المجال.. ثقتنا في قدرة المرأة على الإسهام بصورة مؤثرة في الوصول بدولة الإمارات إلى المصاف الأولى في كل القطاعات كبيرة، ونحن مستمرون في دعمها وتذليل كل ما قد يعترض طريقها من عراقيل، وإمدادها بكل ما تحتاج لتكون دائماً على قدر المأمول لها من مستويات التميز.. المرأة الإماراتية اليوم تشغل نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، ولدينا نماذج ملهمة كثيرة أثبتت فيها المرأة جدارتها بما نوفره لها من فرص، والنجاحات التي حققتها المرأة في دولتنا تجعلنا حريصين على مشاركة خبراتنا وتجاربنا الناجحة في دعم المرأة مع كل دولة تتوسم في دورها قيمة مضافة حقيقية تساند طموحاتها لمستقبل أفضل».

من جهتها، أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، عن سعادتها بانعقاد منتدى المرأة العالمي في دبي للمرة الثانية، وقالت: «العالم اجتمع اليوم في الإمارات لمناقشة سبل النهوض بدور المرأة.. استمعنا إلى أفكار مبدعة.. وتجارب ملهمة عدة قدمتها نخبة من رائدات الأعمال والنماذج النسائية التي تعزز ثقة المجتمع الدولي في ما يمكن أن تقدمه المرأة من إنجازات في مختلف ميادين العمل والعطاء».

وأوضحت سموها أن هذا التجمع العالمي الكبير، كان فرصة لتقديم لمحة عما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات، وما وصلت إليه دولة الإمارات من مستويات متقدمة في وضع مشاركة المرأة كركيزة من ركائز التنمية، في حين أعربت سموها عن أملها أن يكون المنتدى فرصة لاكتشاف مزيد من فرص التعاون الدولي، ومضافرة الجهود وتنسيق البرامج والمبادرات التي تمنح مساحة أرحب للمرأة، للمشاركة إلى جانب الرجل في تحقيق التقدم المنشود للعالم في مساقاته كافة، بما ينهض بقدرة شعوبه على تجاوز التحديات القائمة، والعبور إلى فرص تحقق معها السلام والرخاء والتقدم.

وتضمّن الافتتاح الرسمي لمنتدى المرأة العالمي كلمة افتتاحية، ألقاها رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، تناول خلالها جهود البنك الدولي في تمكين المرأة على الصعيد الاقتصادي، لاسيما من خلال مبادرة تمويل رائدات الأعمال، التي تتخذ من البنك الدولي مقراً لها، والتي أشاد فيها بدعم الإمارات لها كونها إحدى الدول التي شاركت في تأسيسها، أعقبتها جلسة حوارية مع مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، حاورها فيها الإعلامي جون ديفتيريوس من شبكة «سي إن إن» العالمية، وتطرقت فيها إلى الأوضاع المالية العالمية، ومستقبل التنمية حول العالم، والتأثيرات المنتظرة لانتشار فيروس كورونا في الاقتصاد العالمي، وتوقعات النمو خلال المرحلة المقبلة، والتطورات المتعلقة بالتجارة الدولية وتأثيرها في مؤشرات النمو العالمي والأوضاع الاقتصادية في عدد من دول المنطقة.

وأشادت مستشارة رئيس الولايات المتحدة الأميركية، إيفانكا ترامب، خلال كلمتها في الافتتاح الرسمي للمنتدى، بجهود الإمارات في مجال دعم المرأة، وإسهامها في إنجاح مبادرة تمويل رائدات الأعمال، التي كانت شريكاً في تأسيسها، ولعبت دوراً رئيساً في حشد الدعم المادي لها من أجل تعظيم فرص رائدات الأعمال، وتأكيد فرص نجاح مشروعاتهن.

وأثنت على إنجازات الإمارات، ورؤية قيادتها في مجال دعم المرأة وتمكينها اقتصادياً، وإزالة كل المعوقات التي تحول دون مشاركتها في تعزيز المستقبل الاقتصادي للدولة، ودعم مسيرة التنمية الشاملة فيها.

وأعربت إيفانكا ترامب عن سعادتها بالوجود في دبي للمشاركة في أعمال المنتدى، وكذلك المشاركة في أعمال القمة الإقليمية الثانية لتمويل رائدات الأعمال، التي تأسست قبل عامين في دبي، بدعم من 14 دولة، في مقدمتها دولة الإمارات، التي أعربت عن خالص تقديرها لدورها في إنجاح المبادرة التي نجحت حتى اليوم في تحريك ما يقدر بنحو 2.6 مليار دولار على مستوى المنطقة، من خلال تمويل القطاعين الحكومي والخاص، للاستثمار في مشروعات أكثر من 100 ألف رائدة أعمال في الدول النامية.

كما وجّهت تحية تقدير لجهود خمس دول عربية، تمكنت خلال السنوات الأخيرة من إحداث إصلاحات تشريعية مهمة تخدم مصالح المرأة، وتزيد من مستوى تمكينها، وهي السعودية، والبحرين، والأردن، والمغرب، وتونس، فيما أثنت على مئات رائدات الأعمال المشاركات في القمة.

وتطرقت إيفانكا ترامب في كلمتها إلى «مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة»، التي أطلقها البيت الأبيض العام الماضي، في أول جهد تقوده الحكومة الأميركية من أجل تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى العالم، إذ تقوم المبادرة على ثلاثة محاور أساسية، وهي: توفير التدريب المهني للمرأة، وتمكين النساء من النجاح كرائدات أعمال، وكسر الحواجز التي تواجه خلق بيئات للمرأة للمشاركة في الاقتصاد بشكل كامل.

وقالت: «تهدف المبادرة إلى الوصول إلى 50 مليون امرأة في العالم بحلول عام 2025، فيما وصل التأثير الإيجابي للمبادرة خلال عام واحد فقط، ومنذ إطلاقها العام الماضي، إلى نحو 12 مليون امرأة في العالم».

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واستعرضت ملامح من عمليات تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين في الولايات المتحدة، بعد أن كانت النساء لا تمثل إلا نسبة 25% فقط من المديرين، في حين تفوق عدد النساء على عدد الرجال في سوق العمل الأميركية، العام الماضي، فيما وصل نصيب المرأة من الوظائف الجديدة إلى نحو 70%.

وأثنى رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، على تقوم به الإمارات من إجراءات وتدابير من شأنها الارتقاء بدور المرأة، وتحقيق مستوى متقدم من التوازن بين الجنسين كنموذج يحتذى على مستوى المنطقة.

ونوه إلى الدعم الكبير الذي توليه الإمارات لمبادرة تمويل رائدات الأعمال، كإحدى الدول الـ14 المؤسسة للمبادرة، التي تمكنت قبل عامين من الحصول في دبي على أول مخصصات دعم مالي لها.

وقال إن صندوق المبادرة أفرد نحو 250 مليون دولار من المتوقع أن تدعم 114 ألف رائدة أعمال في 50 دولة، فيما من المتوقع أن تكون مشروعاتهن محل استثمارات تقدر بنحو 2.6 مليار دولار من مصادر تمويل حكومية وخاصة.

وحول الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعرب مالباس عن أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن رفع مستوى مشاركة المرأة وحصتها من فرص العمل في المنطقة من شأنه تعزيز ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 47%، فيما يقدر حجم الأموال المهدرة في المنطقة، جرّاء غياب التوازن بين الرجل والمرأة في القوانين والممارسات التي من شأنها التضييق على المرأة وعدم تمكينها من المشاركة الفاعلة في المجتمع، بنحو 575 مليار دولار.

وأشار إلى أن المرأة عالمياً تعاني معوقات كبيرة في مجال العمل الحر، إذ إن 1% فقط من إجمالي مشتريات القطاع الخاص يذهب لمشروعات تمتلكها نساء.

وخلال الجلسة الحوارية الرئيسة، التي أفردها منتدى المرأة العالمي - دبي 2020، وجهت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا

تحية إعزاز وتقدير لدولة الإمارات وقيادتها، وقالت إن ما حققته الإمارات في مجال دعم المرأة «إنجازات آسرة»، تزيد من مستوى الثقة بأن عصر تمكين المرأة قد بدأ بالفعل في منطقة الشرق الأوسط، في الوقت الذي أشادت فيه كذلك بسياسة تنويع مصادر الدخل التي تنتهجها الدولة، وتقدم نموذجاً يحتذى في تقليل الاعتماد على الموارد النفطية.

وأكدت غورغييفا، أن تمكين المرأة ودعم مشاركتها في المجتمع قادر على إحداث دفعة قوية للاقتصاد العالمي، خصوصاً في ضوء التوقعات بتباطؤ معدلات نموه، حيث إن نحو 40 دولة فقط في العالم من المتوقع لها أن تحقق نمواً قدره 5%، فيما تدور التوقعات بالنمو الاقتصادي العالمي حول معدل 3.3%، بينما قد يتم خفض تلك التوقعات في المرحلة المقبلة بنحو 0.1% إلى 0.2%.

وقالت إن الوصول إلى التوازن الكامل بين الجنسين بنسبة 100% من شأنه إحداث تأثير بالغ القوة على الاقتصاد العالمي، يقدر بإضافة 172 تريليون دولار إلى إجمالي ثروة العالم، في حين أن إشراك المرأة في المجال الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من شأنه زيادة الإنتاجية العالمية بصورة عامة بإضافة ما يقدر بنحو تريليون دولار.

المري: نطمح لشراكات جديدة للارتقاء بمشاركة المرأة في شتى القطاعات

بدأت وقائع الافتتاح الرسمي لمنتدى المرأة العالمي- دبي 2020 بكلمة ألقتها رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، منى غانم المري، نقلت خلالها رسالة ترحيب من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وتمنياتها لجميع المشاركين في المنتدى بمناقشات مثمرة تخدم الأهداف الاستراتيجية التي انعقد من أجلها، وشراكات جديدة تعزز تنسيق الجهود الدولية في اتجاه الارتقاء بمشاركة المرأة في شتى القطاعات، من خلال أربعة محاور يطرحها المنتدى للنقاش، وهي مشاركة المرأة في الحكومة والاقتصاد والمجتمع وتشكيل ملامح المستقبل.

وأعربت عن ترحيب دبي والإمارات بضيوف المنتدى المشاركين من نحو 87 دولة في العالم، وقالت: «يسعدنا أن يجتمع في منتدى المرأة العالمي - دبي 2020 نخبة من قادة الفكر وصناع التأثير من أجل إقامة حوار بناء حول دعم دور المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين، وتعريف العالم بنماذج مُلهِمة لنساء حققن إنجازات نوعية في مختلف المجالات».

وأضافت: «شعار هذا المنتدى (‏قوة التأثير)‏ قد استلهمناه من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحو الارتقاء بمكانة المرأة في كل القطاعات وعلى جميع المستويات، إذ تجسدت هذه الرؤية واقعاً نعيشه اليوم، وإنجازاً ملموساً تعبّر عنه معالم كثيرة على طريق النجاح الذي مضينا فيه منذ سنوات بعيدة، من أهمها تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وإنشاء مؤسسة دبي للمرأة».

وأكدت المري قدرة المشاركين على صنع فارق حقيقي في حياة المرأة في العالم، سواء من خلال طرح الأفكار أو اتخاذ تدابير بعينها، مثل مراجعة الأطر التنظيمية، واستحداث سياسات من شأنها رفع مستوى التأثير الإيجابي للمرأة في عالمنا، وزيادة تأثيرنا لإلهام العائلات والمجتمعات، وحتى الدول والأمم، من أجل التحرك في الاتجاه ذاته.

- 1.5

تريليون دولار حجم الفجوة الناجمة عن عدم تكافؤ فرص المرأة في الحصول على تمويل والنفاذ إلى الأسواق.

- البنك الدولي يبرم شراكة مع «يو بي إس» لدعم مشروعات المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.