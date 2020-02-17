الامارات | «مبادرات رئيس الدولة» تعتمد مشروعات سدود وقنوات مائية في عدد من المناطق

شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادرات رئيس الدولة» تعتمد مشروعات سدود وقنوات مائية في عدد من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة حزمة من مشروعات السدود والقنوات المائية، وأعمال الحمايات العاجلة، في عدد من مناطق الدولة، ضمن الجهود المتواصلة لتطوير قطاع البنية التحتية والمرافق الاستراتيجية على مستوى الدولة، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وشملت الحزمة الجديدة إنشاء سد في «وادي نقب» بإمارة رأس الخيمة، بارتفاع 22 متراً وعرض 257 متراً، وبكلفة تبلغ 26.9 مليون درهم، وطاقة استيعابية تقارب المليون متر مكعب، ويجري إنشاء السد في «وادي نقب» الرئيس، الذي يبعد ستة كيلومترات عن التقاء الأودية الثلاثة بمنطقة الفحلين، ما سيقلل تدفق المياه إلى الأحياء السكنية، ويعزز مخزون المياه الجوفية في المناطق الزراعية، وسيتبعه لاحقاً مد قنوات مائية محددة بمسارات نظامية ومبطنة، وبحيرات وحواجز لاستيعاب وتخزين أكبر كمية من مياه الأمطار، ومنع هدرها.

واعتمدت الحزمة الجديدة عدداً من السدود والقنوات المائية، وأعمال الحمايات العاجلة في مناطق الساحل الشرقي، ومناطق مصفوت والسيجي وشوكة بكلفة إجمالية تبلغ 122.6 مليون درهم، وبناء سد الرحبة وحمايات لمنطقة شمل في إمارة رأس الخيمة، بكلفة إجمالية قدرها 11.9 مليون درهم.

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وتشمل المشروعات عبارات وقنوات تصريف للمياه وأعمال الحمايات للمساكن، في عدد من مناطق إمارة الفجيرة، بكلفة إجمالية 76.2 مليون درهم، وتنفيذ عدد من العبارات المائية وصيانة لسد «حذف» بمنطقة مصفوت في إمارة عجمان، بكلفة إجمالية قدرها 11.5 مليون درهم، إضافة إلى ثلاثة مشروعات أخرى لتصريف مياه الأمطار، وإنشاء عبارات في إمارة الشارقة بـ19.4 مليون درهم، في مناطق اللؤلؤية والمديفي بمدينة خورفكان، والساف وسور كلباء، وإنشاء عبارة أسفل سد وادي شوكة، على طريق السيجي - شوكة، إضافة إلى أعمال الحمايات في قرية السيجي، وحمايات لمنطقة دفتا في إمارة رأس الخيمة، بكلفة إجمالية قدرها 15.5 مليون درهم، ضمن المشروعات العاجلة.

76.2

مليون درهم كلفة مشروعات إنشاء عبارات مياه وأعمال الحمايات للمساكن في الفجيرة.