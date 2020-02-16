محمد بن راشد: ممتنون لجهود الشيخة فاطمة لوصول الإمارات إلى مراكز رائدة في تمكين المرأة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن الإمارات أصبحت تحتل مراكز رائدة في تمكين المرأة بفضل جهود ومتابعة أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك.

وقال عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "نفخر بإنجازات الإمارات وممتنين لجهود ومتابعة أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك حيث أصبحت الإمارات تحتل مراكز رائدة في تمكين المرأة. ثُلث أعضاء الحكومة ونصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي هم من بنات الإمارات، و70% من خريجي جامعاتنا نساء".

وأضاف سموه "شهدت اليوم الجلسة الافتتاحية لمنتدى المرأة العالمي دبي 2020 وسط حضور دولي كبير لأكثر من 3 آلاف شخصية من 87 دولة... نشيد بفريق منال بنت محمد على تنظيم هذا الحدث العالمي، ونشكر مساعي مجلس التوازن بين الجنسين ومؤسسة دبي للمرأة في تقديم صورة مشرقة عن المرأة الإماراتية وإمكانياتها".

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