عبدالله بن زايد يستقبل وفد كلية الدفاع الوطني

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بديوان عام الوزارة في أبوظبي وفداً من كلية الدفاع الوطني برئاسة اللواء ركن طيار رشاد محمد سالم السعدي قائد الكلية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بوفد كلية الدفاع الوطني التي تعد صرحاً أكاديمياً رفيع المستوى يسهم في تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز قدراتها وثقل مهاراتها.

واطلع سموه على البرامج الأكاديمية والمناهج التعليمية والتدريبية في الكلية مشيراً إلى أهمية دور كلية الدفاع الوطني في دراسة وتحليل مفهوم الأمن الوطني وأبعاده الاستراتيجية وإبراز دور الموارد الوطنية والدفاعية في خدمة الاستراتيجية الوطنية للدولة.

وتمنى سموه لأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف والرسالة العلمية للكلية.

من جانبهم أعرب أعضاء وفد الكلية عن سعادتهم بلقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مؤكدين عزمهم المضي قدماً في مسيرتهم بالكلية بما يسهم في خدمة الوطن وصون مكتسباته.

حضر اللقاء سعادة عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية.

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