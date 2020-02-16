«الأرصاد»: هزة محسوسة بشكل خفيف لزلزال إيران وليس لها تأثير

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة ل «المركز الوطني للأرصاد» زلزالاً بقوة 5.7 درجة - ريختر في جنوب إيران الساعة 16:30,2020-02-16 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات.

وكانت الهزة محسوسة بشكل خفيف في المنطقة وليس لها تأثير.

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