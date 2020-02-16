شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من ممارسة لعبة الجماجم داخل المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرسلت إدارات مدارس خاصة في الدولة تحذيرات إلى أولياء الأمور من ممارسة أبنائهم لعبة تحدي الجماجم skull breaker، التي انتشرت عالمياً، وتشكل خطورة بالغة على حياة الطلبة، لتسببها في إصابات مباشرة بالرأس، ونبهت إلى انه حرصاً منها على صحة الطلبة، وبناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم، فإنها ستتخذ العقوبات الصارمة، التي قد تصل إلى الفصل من المدرسة في حال ثبتت ممارسة هذه اللعبة من قبل الطلبة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | تحذير من ممارسة لعبة الجماجم داخل المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.