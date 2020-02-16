أكدت إيفانكا ترامب مستشارة رئيس الولايات المتحدة الأميركية، تقديرها الكامل لجهود دولة الإمارات في مجال منح المرأة الفرص المتكافئة وتوسيع مساحة مشاركتها في صنع النهضة التنموية الشاملة للدولة.

جاء ذلك خلال لقائها، اليوم الأحد، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" على هامش منتدى المرأة العالمي- دبي 2020 الذي بدأت أعماله اليوم في دبي والمُقام تحت رعاية سموه.

وجاء في تغريدة عبر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، "خلال لقائها محمد بن راشد، إيفانكا ترامب تؤكد كامل تقديرها لجهود الإمارات في مجال منح المرأة الفرص المتكافئة وتوسيع مساحة مشاركتها في صنع النهضة التنموية الشاملة للدولة، مثنية على القرارات المهمة التي اتخذتها الحكومة الإماراتية في هذا الصدد".

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كانت هذه تفاصيل خبر لدى لقائها محمد بن راشد.. إيفانكا ترامب: الإمارات منحت المرأة الفرص المتكافئة في صنع نهضة الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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