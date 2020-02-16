انطلاق فعاليات منتدى المرأة العالمي دبي 2020

انطلقت، اليوم، فعاليات منتدى المرأة العالمي – دبي 2020، المُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة، على مدى يومين وسط حضور 3 آلاف مشارك من 87 دولة، وسيتم تنظيم 60 جلسة نقاشية موسعة وورش عمل متخصصة على هامش الحدث الأكبر من نوعه عالمياً.

وانطلقت الجلسة الرئيسية بعنوان "التوازن بين الجنسين: بين المسؤولية والاستجابة "، التي تجمع معالي حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومدير مكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكبيرة مديري شؤون المساواة بين الجنسين في مجموعة البنك الدولي. بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وام) عبر سلسلة تغريدات في حسابها على تويتر.