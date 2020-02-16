عبدالله بن زايد يستقبل إيفانكا ترامب في أبوظبي

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إيفانكا ترامب مستشارة الرئيس الأميركي وذلك على هامش زيارتها للدولة للمشاركة في منتدى المرأة العالمي - دبي 2020.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في قصر البحر بأبوظبي - بحث علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة مستشارة الرئيس الأميركي، مؤكداً أن دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية تربطهما علاقات صداقة وتعاون استراتيجي وهناك حرص مستمر على تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبها أعربت إيفانكا ترامب عن سعادتها بالتواجد في الدولة والمشاركة في منتدى المرأة العالمي مشيدة بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي.