حاكم أم القيوين يستقبل المعزين بوفاة الشيخ محمد الشامسي

تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين - بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين - بقصر سموه واجب العزاء في وفاه الشيخ محمد بن حميد بن عبدالرحمن الشامسي.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين العزاء من سعادة اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ومعالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ومعالي جمعة الماجد وسعادة الفريق محمد عبدالرحيم العلي وكيل وزارة الدفاع المساعد.

وتقبل التعازي أيضاً من كبار الضباط بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وإدارة الدفاع المدني بأم القيوين.

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كما تقبل سموه التعازي من المواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار ورؤساء الشركات والبنوك العاملة بالدولة ومدراء الهيئات والمصانع وأبناء الجاليات المقيمة.

وأعرب المعزون عن خالص التعازي والمواساة إلى سموه، داعين العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ويسكنه فسيح جناته.

حضر العزاء.. معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري والشيخ مكتوم بن راشد المعلا والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية والشيخ على بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا والشيخ حميد بن راشد المعلا وعدد من الشيوخ ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية.