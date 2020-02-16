الامارات | سائق يحتضن زوجة جاره ويبرر تصرف بـ "الأمر العادي"

شكرا لقرائتكم خبر عن سائق يحتضن زوجة جاره ويبرر تصرف بـ "الأمر العادي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهز سائق آسيوي وجود زوجة جاره بمفردها في السكن المشترك لإعداد الطعام لابنيها واحتضنها، وحين نهرته حاول تبرير فعله بأنه أمر عادي واعتذر، لكنها أبلغت عنه، وباشرت محكمة الجنايات محاكمته بتهمة هتك العرض بالإكراه، وقضت بحبسه ثلاثة أشهر والإبعاد.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، إنها تقيم مع زوجها وابنيها في سكن مشترك يضم ست أسر، وفي يوم الواقعة كانت موجودة بالمطبخ لإعداد الطعام لابنيها، فدخل المتهم من دون أن تنتبه لوجوده واحتضنها، فنهرته إلا أنه برر فعلته بأنه أمر عادي وابتعد قليلاً، وحاولت ضربه لكنه اعتذر، وطلب منها مسامحته ثم غادر المكان، فتوجهت إلى غرفتها، لكنه حضر مرة أخرى وطلب منها الصفح عنه حفاظاً على مستقبله، لكنها اتصلت بزوجها وأخبرته بما حدث، ثم أبلغت الشرطة التي ألقت القبض على المتهم.

وقال شاهد من شرطة دبي إنه انتقل إلى موقع البلاغ، واستدعى المتهم الذي أقر بأنه دخل المطبخ أثناء وجودها ولمسها عن طريق الخطأ، منكراً قيامه باحتضانها، لافتاً إلى أنها كانت ترتدي زياً خاصاً ببلادها لكنه ضيق ويظهر مفاتنها.