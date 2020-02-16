محمد بن راشد يعزي سعود المعلا بوفاة الشيخ محمد الشامسي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة المغفور له الشيخ محمد بن حميد عبدالرحمن الشامسي.
فقد قام سموه بعد ظهر اليوم بزيارة مجلس العزاء في قصر صاحب السمو حاكم أم القيوين حيث أعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا في الشامسي وأسره المرحوم في مصابهم الجلل راجياً الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
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