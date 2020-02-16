الامارات | محمد بن راشد يفتتح منتدى المرأة العالمي تحت شعار "قوة التأثير"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يفتتح منتدى المرأة العالمي تحت شعار "قوة التأثير" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منتدى المرأة العالمي تحت شعار "قوة التأثير" على مدار يومين، بحضور لفيف من كبار مسؤولي الحكومات وقيادات الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمتحدثين المُلهِمين والجهات المعنية بدعم المرأة والشخصيات الدولية المرموقة المؤثرة في هذا المجال، إلى جانب وفود 87 دولة تجتمع في دبي للمرة الثانية التي تستضيف فيها هذا التجمع الأكبر من نوعه عالمياً باستقطاب نحو 3000 مشارك من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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