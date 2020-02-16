أبوظبي تضيء البر الرئيس بـ 145 مليــون درهـــم

هالة الخياط (أبوظبي) كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن تنفيذها 3 مشاريع تركيب وصيانة للإضاءة في منطقة البر الرئيس بتكلفة 145 مليون درهم، وذلك ضمن الخطة السنوية لمشاريع صيانة إنارة الطرق في مدينة أبوظبي.

وتشمل المشاريع الثلاثة، تشغيل وصيانة لشبكة إضاءة الشوارع في جنوب منطقة البر الرئيس بتكلفة 60 مليون درهم، وتشغيل وصيانة لشبكة إضاءة الشوارع في شمال منطقة البر الرئيس بتكلفة 60 مليون درهم، وتصميم ومد وتركيب إضاءة في أنفاق المشاة بتكلفة 25 مليون درهم باستخدام نظام الإنارة LED.

وتهدف استراتيجية الإنارة في إمارة أبوظبي إلى ترسيخ السياسات والإجراءات والمشاريع القائمة على مبادئ الاستدامة، وترشيد استهلاك الطاقة، والتي تساهم في تخفيض فاتورة التكلفة الإجمالية للإنارة بإمارة أبوظبي، بما يقل عن 70%، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وخلال العام الحالي، سيتم تنفيذ دليل الإنارة المحدث على مستوى إمارة أبوظبي، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وبالتوافق مع جهات الاختصاص كافة والبلديات الثلاث، ويتضمن تحديث اللوحات الإرشادية العلوية، وتحديث أنظمة التحكم بالإنارة الذكية، والاستفادة من الطاقة الشمسية في تشغيل إنارة الشوارع.

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