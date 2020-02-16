حميد النعيمي يعزي حاكم أم القيوين في وفاة محمد الشامسي

أم القيوين (وام)

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، في وفاة المغفور له الشيخ محمد بن حميد بن عبدالرحمن الشامسي.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم أم القيوين في قصر سموه، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو حاكم أم القيوين، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

حضر العزاء الشيخ عبدالله بن أحمد المعلا، ومعالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ إبراهيم بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

وتقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، التعازي من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في وفاة المغفور له الشيخ محمد بن حميد بن عبدالرحمن الشامسي، وذلك بقصر سموه.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم أم القيوين، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

كما تقبل التعازي إلى جانب سموهما، الشيخ عبدالله بن أحمد المعلا، ومعالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ إبراهيم بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

وأدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين ظهر أمس صلاة الجنازة على جثمان الشيخ محمد بن حميد بن عبدالرحمن الشامسي بجامع الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس بمدينة أم القيوين.

كما أدى الصلاة الى جانب سموهما.. الشيخ عبدالله بن أحمد المعلا ومعالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميرى بأم القيوين والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذى لإمارة أم القيوين والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية بأم القيوين والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.

وقد شيع المغفور له إلى مثواه الأخير في مقبرة أم القيوين.

وكان ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، قد نعى المغفور له الشيخ محمد بن حميد بن عبدالرحمن الشامسي الذي وافته المنية صباح أمس.

وفيما بلي نص البيان: «بسم الله الرحمن الرحيم .. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي .. صدق الله العظيم .. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور له الشيخ محمد بن حميد بن عبدالرحمن الشامسي الذي وافته المنية صباح اليوم (أمس).. وستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بجامع الشيخ أحمد بن راشد المعلا في منطقة الرأس بمدينة أم القيوين، نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته ..إنا لله وإنا إليه راجعون».