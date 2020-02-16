حاكم عجمان يشيد بصندوق خليفة لدعم الشباب

عجمان (وام)

أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالدور الحيوي والمحوري الذي قام به صندوق خليفة لتطوير المشاريع في تمكين الشباب، وتشجيعهم على تأسيس مشاريعهم الخاصة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتعزيزها في الإمارات، مشدداً على ضرورة استمرار الجهات والهيئات الحكومية كافة الالتزام بتقديم التسهيلات والحوافز اللازمة لضمان نجاح تلك المشاريع وتميزها.

وأكد سموه أن التجربة الرائدة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع التي تستهدف دعم الشباب، والبدء بتنفيذ مشاريعهم الخاصة، وما حققه الصندوق من إنجازات تعتبر من أنجح التجارب لسعيها لبث روح الريادة والتصميم في أوساط المواطنين الشباب، وأهمية الانخراط بإدارة مشاريعهم بأنفسهم وتشجيعهم على الابتكار والإبداع والمساهمة بشكل فعال لتنمية قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة في الإمارات عامة، ودعم عملية التنمية الاقتصادية على مستوى الإمارات كافة.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الحاكم بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع والوفد المرافق له، حيث أكد سموه أن هذه المبادرة الطيبة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتصب في مصلحة المواطنين وتهدف للارتقاء بالمستوى المعيشي، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تأسيس مشاريع ذات جدوى ترفد الاقتصاد الوطني، كما تعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم المواطنين في مختلف إمارات الدولة.

وقال سموه: «إن وجود فروع للصندوق في الإمارات يسهم في إبراز مشروعات الشباب بدور أكبر كما سيكون له الأثر الكبير في خلق جيل من رجال الأعمال المواطنين القادرين على المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وتحفيز مساعي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز القدرات الإنتاجية لمواطني الدولة».

ودعا صاحب السمو حاكم عجمان إلى تنظيم دورات ورش عمل حول ريادة الأعمال وأخرى متخصصة موجهة لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية بشكل خاص لتنمية قدرات ومواهب المواطنين، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لديهم، والسعي لتوفير حلول تمويلية متنوعة للمشروعات المجدية التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني.

واطلع سموه والحضور خلال اللقاء من حسين جاسم النويس والوفد المرافق له على خطط وأنشطة وبرامج صندوق خليفة التي تستهدف الشباب لتأسيس مشاريع ذات جدوى، وتساهم في دعم الاقتصاد المحلي لإمارة عجمان بشكل خاص، ورفد الاقتصاد الوطني بشكل عام.

واستمع سموه كذلك إلى شرح وافٍ حول دور الصندوق المتمثل في تشجيع ثقافة ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار والنمو المستدام للمشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ودعم نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال التركيز على توفير بنية تحتية تدعم تلك المشاريع.

وقدم النويس لسموه نبذة مختصرة عن أهم المشاريع التي يتم تنفيذها ودعمها من الصندوق في إمارة عجمان، وتتمثل في تمويل مجموعة من مشاريع الشباب المواطنين، حيث كشف عن أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، قام بتمويل نحو 50 مشروعاً تعود ملكيتها إلى 130 رائد عمل في إمارة عجمان، ونظم 65 دورة تدريبية وورشة عمل تعريفية بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال، وتمكين الشباب وصقل معارفهم في مجال إدارة الأعمال، حيث استفاد منها نحو ألف مواطن ومواطنة. وتقدم رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لدعم المشاريع بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده لدعمهما الصندوق من خلال إعفاء المستفيدين من الرسوم وتقديم الدعم اللازم لهم. وأكد النويس أن صندوق خليفة سيواصل استقبال طلبات التمويل وتقديم خدماته في إمارة عجمان عبر المقر الجديد لفرعه في مبنى غرفة تجارة وصناعة عجمان، معرباً عن شكره وتقديره للتعاون البناء الذي أبدته الغرفة لتمكين الصندوق من نقل مقره إلى مبناها الذي يعد موقع استراتيجي مهم بالنسبة لرواد الأعمال، كما سيساهم في اختصار وقتهم وجهدهم في رحلة استصدار الرخص والموافقات المطلوبة للبدء في مشاريعهم الخاصة.