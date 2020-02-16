نهيان بن زايد يعزي في وفاة صغير القبيسي

العين (وام) قدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، واجب العزاء في وفاة المغفور له صغير بن خلف بن خدية القبيسي.

وأعرب سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، خلال زيارة مجلس العزاء بالعين، عن خالص عزائه ومواساته لذوي الفقيد، داعياً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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