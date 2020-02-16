رأس الخيمة (وام) شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، جانباً من فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان السعادة الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام في جزيرتي الحمرا والمرجان برأس الخيمة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، الجهة المنظمة للفعالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاكم رأس الخيمة يشهد مهرجان السعادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.