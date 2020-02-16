حمدان بن محمد وطحنون بن محمد ونهيان بن زايد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد وعمر بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح بن مجرن العامري

العين (وام)

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي يرافقه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي حفل الاستقبال الذي أقيم في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين عصر أمس بمناسبة زفاف كل من سالم محمد صالح مجرن العامري إلى كريمة صالح بخيت طاسة العامري وسعيد محمد صالح مجرن العامري إلى كريمة صالح بخيت طاسة العامري وعبد الله محمد صالح مجرن العامري إلى كريمة السيد مبارك محمد شعفوري العامري.

وقد بارك سمو ولي عهد دبي لقبيلة العامري أفراحها وهنأ المعاريس متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة مظللة بالرفاه والبنين والاستقرار.

حضر الحفل عدد من الشيوخ ووجهاء وأبناء القبائل وأقارب وأهل المعاريس.

كما حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد صالح مجرن العامري بمناسبة زفاف أنجاله «سالم» و«سعيد» و«عبدالله» إلى كريمتي صالح بخيت طاسة العامري وإلى كريمة مبارك محمد شعفوري العامري، وذلك في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين. وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان العرسان وذويهم بهذه المناسبة السعيدة، وبارك لهم أفراحهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة ومستقرة.

حضر الحفل، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ الدكتور منصور بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وحضر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد صالح مجرن العامري بمناسبة زفاف أنجاله «سالم» و«سعيد» و«عبدالله» إلى كريمتي صالح بخيت طاسة العامري وإلى كريمة مبارك محمد شعفوري العامري، وذلك في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين. وهنأ سموهم العرسان وذويهم متمنين لهم حياة أسرية مستقرة وسعيدة.

وحضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء أمس، الحفل الذي أقامه محمد صالح مجرن العامري بمناسبة زفاف أنجاله سالم وسعيد إلى كريمتي صالح بخيت طاسة العامري، وعبدالله إلى كريمة مبارك محمد شعفوري العامري.

كما حضر الحفل الذي أقيم في مركز العين للمؤتمرات والاحتفالات، الشيخ محمد حمد بن ركاض العامري، وحمد بن سهيل الخييلي، وعدد من كبار الشخصيات وأعيان القبائل، ولفيف من الأهل والأصدقاء. وتخلل الحفل تقديم العروض الشعبية والتراثية.