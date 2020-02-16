حمدان بن محمد ووليا عهد عجمان ورأس الخيمة يحضرون أفراح الغرير والطاير

دبي (الاتحاد)

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي -يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي- حفل الاستقبال الذي أقامه معالي عبدالعزيز بن عبدالله الغرير بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة الدكتور طارق بن حميد الطاير.

حضر الحفل الذي أقيم في نادي اليخوت في دبي، مساء أمس، عدد من الشيوخ وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في الدولة وأقارب العروسين.

وقد بارك سمو ولي عهد دبي لآل الغرير والطاير أفراحهم، وهنأ العروسين بزفافهما الميمون، متمنياً لهما حياة مستقرة مكللة بالسعادة والبنين.

كما حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه معالي عبدالعزيز بن عبدالله الغرير بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة الدكتور طارق حميد محمد مطر الطاير عضو المجلس الوطني الاتحادي. كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق بولغري بدبي، معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس دائرة الإعلام بدبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ أحمد بن حميد بن راشد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد بن راشد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والشيخ حمدان بن سعيد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار الشخصيات والمسؤولين في الدولة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

وهنأ سموهما والشيوخ العريس ووالده وأقارب العروسين بهذه المناسبة السعيدة، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياة العروسين بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

وأعرب أهل العروسين عن بالغ شكرهما وتقديرهما لسموهما والشيوخ على مشاركتهم أفراحهم.

تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.