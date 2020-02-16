«العليا لتمرين أمن الخليج العربي 2» تحتفي بالوفود المشاركة

أبوظبي (الاتحاد) أقامت اللجنة العليا لتمرين أمن الخليج العربي 2 احتفالاً ترحيبياً للوفود المشاركة، بحضور قادة ومسؤولي الفرق بهذا التمرين التعبوي الخليجي المشترك والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحب اللواء عبدالله علي الغيثي عضو اللجنة العليا لتمرين أمن الخليج العربي 2 ، رئيس فريق القيادة والسيطرة بقادة الفرق والوفود المشاركة، مؤكداً حرص اللجنة على توفير كل الاحتياجات اللازمة لجميع الفرق والمشاركين، وحرصها على إقامة مثل هذه الاحتفالات الوطنية المعبرة لتزداد المحبة والألفة بين الجميع وتعزز الأجواء المجتمعية للمشاركين بما ينعكس على رفع الروح المعنوية.

وأعرب عن سعادته، في هذا الاحتفال، بلقاء الجميع على أرض الإمارات الخيرة، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

وكان الحفل قد اشتمل على عروض وأهازيج وطنية إماراتية، حيث صدحت الأغاني والشلات الوطنية والتراثية والقصائد في مكان الاحتفال من جميع الدول المشاركة، وأضفى المكان روحاً وتقارباً بين القوات المشاركة في جو جميل وأخوي.

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