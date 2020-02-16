172 منتسباً لدورات تخصصية بشرطة الشارقة

الشارقة (الاتحاد) شهد المقدم محمد بطي الهاجري نائب مدير إدارة معهد تدريب شرطة الشارقة، تخريج 4 دورات تخصصية، شملت 172 منتسباً من مختلف القيادات على مستوى وزارة الداخلية.

واشتملت الدورات على أحدث البرامج التدريبية وفق أفضل الوسائل العلمية المساعدة، بهدف الارتقاء بالعمل الشرطي في مختلف المجالات، وكانت الدورات بعنوان «أمن الطيران الأساسي، المهارات السلوكية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية، الشراك الخداعية والأجسام المشبوهة، الإعداد النفسي لمنتخبات الرماية والفرق التخصصية بشرطة الشارقة».

وفي ختام برامج الدورات، قام المقدم محمد بطي الهاجري نائب مدير إدارة معهد تدريب الشرطة بتوجيه الشكر لمنتسبي الدورة، وحثهم على تطوير قدراتهم، ومهاراتهم، وتطبيق ما تلقوه خلال الدورة على العديد من النواحي الأمنية.

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