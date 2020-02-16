زراعة صمامات حديثة لعلاج المياه الزرقاء

أحمد مرسي (الشارقة)

أجرت الفرق الطبية المشاركة في المؤتمر العالمي الخامس لطب العيون، والذي ينظمه قسم العيون في مستشفى القاسمي بالشارقة، بدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عدداً من العمليات التي استخدمت فيها تقنيات متطورة جداً في المجال، ومن بينها صمامات المياه الزرقاء، وطرق إزالتها بالتقنيات الحديثة.

وأكدت الدكتورة فاطمة إبراهيم الأميري رئيسة قسم العيون مستشفى القاسمي، ورئيس المؤتمر، أن المشاركين في المؤتمر، وفي يومه الأخير أمس عقدوا العديد من الورش العلمية المتطورة، والتي شارك فيها أطباء من مختلف دول العالم، للتدريب على الطرق العلاجية الحديثة في مجال أمراض العيون، ومن بينها زراعة الصمامات الجديدة لمرضى المياه الزرقاء والذين يعانون ضغط العيون، وذلك لكسب الخبرات للفرق المشاركة وصقل مهاراتهم في تعلم واكتساب الأساليب العلاجية الحديثة، مشيرة إلى أن هذه التقنية تعتبر من التقنيات المتطورة عالمياً.

وأضافت أن من بين الورش المهمة التي عقدت على مدى اليومين الماضيين، ورش تدريبية عن إزالة المياه البيضاء، باستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة من خلال الموجات فوق الصوتية، والتدريب عليها، حيث شارك فيها عدد كبير من الأطباء، خاصة من الأطباء المقيمين في العيادات والأقسام وحديثي التخرج للاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة في هذا المجال، حيث تستخدم حيوانات «الخراف» في عمليات تدريب المشاركين وإجراء عمليات جراحية عليهم لتدريب المشاركين.

وذكرت أن القائمين على المؤتمر حرصوا على إشراك العديد من الأطباء من حديثي التخرج «المقيمين في الأقسام»، من المواطنين والمقيمين بالدولة، للاستفادة والتزود بالخبرات والتقنيات الحديثة والمتطورة، لما له من مردود جيد على تحسين الطرق العلاجية في مستشفيات الدولة، وكذلك مشاركات متميزة من العديد من دول العالم.

وأكدت أن المشاركين في المؤتمر، وعلى مدى الأيام الثلاث الماضية، الخميس والجمعة والسبت، عقدوا 24 جلسة ضمت 155 ورقة علمية، و25 حلقة نقاش وورش علمية مختصة، شارك فيها نحو 700 طبيب و300 فني بصريات، ونخبة من الأطباء البارزين من مختلف دول العالم، 40 متحدثاً من أميركا وأوربا والشرق الأوسط وآسيا و30 متحدثاً من منطقة الخليج العربي و32 متحدثاً من داخل الدولة ونخبة من الكفاءات الوطنية المتميزة في هذا المجال، و13 شركة عالمية ووطنية مختصة في معدات وأجهزة وأدوية العيون والنظارات والعدسات.

وأفادت الأميري بأن عملية النقل الحي لفعاليات المؤتمر كانت فعالة واستفاد منها الكثيرون، حيث شهدت أنشطة المؤتمر، وللمرة الأولى على مستوى الخليج والشرق الوسط، نقل الجلسات والعمليات بشكل حي إلى عدد من الدول العربية، وتمكن الكثير من الأطباء في تلك الدول من متابعة كافة جلسات المؤتمر والتفاعل مع المتحدثين صوتاً وصورة، وكذلك مشاركة الموجودين في المؤتمر متابعة العمليات التي تعتبر معقدة وصعبة من مختلف التخصصات في مجال المياه البيضاء وعمليات الشبكية والسائل الزجاجي، وتصحيح العيوب الانكسارية «الليزك».