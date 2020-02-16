«الإمارات للسياسات» يبحث استشراف المستقبل

دبي (وام)

ينطلق غداً الاثنين «منتدى الإمارات للسياسات العامة» في نسخته الرابعة، تحت شعار «الحكومة المرنة والاستعداد للمستقبل» والذي تنظمه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالشراكة مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ويستمر يومين.

وتركز النسخة الرابعة من المنتدى على ستة محاور هي: «الحكومة المرنة ومقومات النجاح»، «القوة الناعمة»، «السعادة وجودة الحياة»، «المرونة»، «استشراف المستقبل»، و«مواكبة بيئة الأعمال الدولية».

يستقطب المنتدى صناع السياسات وأصحاب القرار والخبراء من دولة الإمارات والعالم لتبادل الرؤى والاستراتيجيات، إضافة إلى عقد شراكات لتعزيز التعاون وابتكار أفضل الحلول ومواجهة التحديات التي قد تواجه الحكومات في المستقبل.

وأوضح علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أن الخبراء وصناع السياسات والباحثين سيناقشون بالمنتدى أحدث التوجهات العالمية لاستشراف المستقبل وإيجاد الحلول العملية، بما يسهم في تحقيق رؤى وتوجهات القيادة الحكيمة والاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة في كافة القطاعات الحيوية.

يحضر المنتدى الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية، وعبدالله بن طوق أمين عام مجلس الوزراء، والدكتور سعيد المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، وهدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي سوني ليونغ، الرئيس التنفيذي لـ «سيفل سيرفيس كوليج»، المملكة المتحدة ودانيال جيرسون، رئيس التوظيف والإدارة العامة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومارتن كافيتس مستشار الشؤون الرقمية في حكومة إستونيا، وعدد من قيادات الكلية.