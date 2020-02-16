1.2 مليون درهم أرباح صيادي أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

حققت جمعية أم القيوين التعاونية لصيادي الأسماك أرباحاً صافية عن عام 2019 بقيمة مليون و216 ألف درهم، بزيادة 13% مقارنة بـ 961 ألف درهم عن عام 2018.

أعلن ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، الذي عقد أمس في قاعة الاتحاد بأم القيوين، بحضور جاسم حميد غانم رئيس مجلس الإدارة، وراشد إبراهيم بولصلي نائب الرئيس، وسعيد عبيد الخضر أمين الصندوق، وسعيد سيف بن غنوم أمين السر العام، ومندوبي وزارة الاقتصاد عبيد راشد ومحمد يسري، وعدد من الصيادين المواطنين.

وناقش الاجتماع التقرير المالي لعام 2019، وبعض المقترحات والأفكار التي تعتزم الجمعية تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى بعض الملاحظات التي تقدم بها عدد من الصيادين حول معاناتهم في إيجاد أماكن لوضع معدات صيدهم، حيث وجهت الجمعية رسائل توعية لهم بعدم وضع «الالياخ» و«القراقير» على أرصفة الميناء، مما يعيق الحركة ويؤدي إلى تعرض الأرصفة للتلف، كما تم تكريم عدد من الصيادين المواطنين لمساهماتهم المتميزة وتعاملهم المستمر مع الجمعية في المشتريات والمبيعات وغيرها.

وثمن جاسم حميد غانم، رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين بأم القيوين، قرار صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بإعفاء كبار المواطنين من رسوم إيجار مواقف القوارب في الموقع المخصص للجمعية بمنطقة لعطين، والتي تبلغ 1000 درهم سنوياً، بالإضافة إلى تخصيص موقع في ميناء الميدان لإنشاء ورشة بحرية مصغرة لتصليح وتبديل زيوت محركات القوارب بالقرب من أصحابها، بهدف تخفيف الاعباء عن كاهل الصيادين.

وقال: إن الجمعية أنجزت خلال عام 2019 مشاريع حيوية ومهمة للصيادين، مثل إنشاء مقر للجمعية، ومصنع الثلج، ومصنع القراقير وورشة بحرية ثابتة لتصليح محركات القوارب في منطقة لعطين، وورشة أخرى متنقلة في ميناء الميدان، إضافة إلى مخازن لحفظ معدات وأدوات الصيد، ومواقف لقوارب الصيادين.

وأشار إلى أنه تم اعتماد رفع قيمة الأرباح الموزعة على الصيادين إلى 85.88% بدلاً من 73%، من أجل تشجيعهم على مضاعفة تعاملاتهم مع الجمعية، مشيراً إلى أنه تم إطلاق خدمة إلكترونية تمكن الصيادين من خلال الأجهزة الذكية متابعة تعاملاتهم ومعرفة نسبة أرباحهم بعد كل معاملة يجرونها، وتتميز بدقة عالية.