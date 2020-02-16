مؤتمر صحة لطب الأشعة يبحث المستجدات التقنية

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» المؤتمر العالمي التاسع لطب الأشعة يومي 20 و21 فبراير الحاري في فندق روز وورد أبوظبي، بمشاركة نخبة من اختصاصيي واستشاريي طب الأشعة من دولة الإمارات، وعدد من دول العالم، لمناقشة المستجدات في علم الأشعة واستعراض آخر التطورات والتحديثات الخاصة بالجوانب العملية لجميع التخصصات الفرعية الرئيسية في الأشعة التشخيصية.

ويناقش الخبراء العالميون في مجال الأشعة السريرية من دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والشرق الأوسط، مجموعة واسعة من الموضوعات إلى جانب إلقاء المحاضرات، والجلسات التفاعلية، وورش العمل لتشجيع تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في طب الأشعة والرنين المغناطيسي.

كما يناقش المشاركون في المؤتمر آخر المستجدات في مجال الأشعة التداخلية في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي، مع تسليط الضوء على دور الأشعة التداخلية في علاج السكتة الدماغية الحادة، وآخر التطورات في مجال تصوير الصدر، تصوير الثدي، التصوير القلبي بالرنين المغناطيسي، تصوير الجهاز العضلي، علم الأشعة العصبية، الأشعة التشخيصية للأطفال، والطب النووي.

وأكد الدكتور جمال قطيش، رئيس معهد الأشعة واستشاري الأشعة التداخلية في مستشفى العين التابع لشركة «صحة»، حرص «صحة» على توظيف أحدث التقنيات لتقديم رعاية صحية عالية الجودة، لتعزيز مكانة دولة الإمارات في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفير العلاج للمتعاملين مع منشآتها، وذلك عبر تنفيذ العديد من البرامج التطويرية المتصلة بالذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي.