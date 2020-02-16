شرطة أبوظبي تشارك في «الملتقى الأسري»

أبوظبي (الاتحاد) شاركت شرطة أبوظبي، في ملتقى أبوظبي الأسري الثاني 2020، الذي ينظمه برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، التابع لمؤسسة التنمية الأسرية في إمارة أبوظبي، تحت شعار «الأسرة والذكاء المجتمعي»، وذلك بحديقة «أم الإمارات» في أبوظبي.

وتفاعل الجمهور من مختلف الجنسيات والأعمار، وبخاصة الأطفال، مع «روبوت الموروث الشرطي الآلي»، الذي يعمل على تعزيز ثقافة الذكاء الاصطناعي، وتعريفهم بأهمية الروبوتات الآلية في توعية أفراد المجتمع، وتعزيز ثقافتهم الأمنية، واطلعوا على دوريات الشرطة القديمة والزي القديم للشرطة. وتأتي المشاركة، لتعريف الجمهور بتاريخ شرطة أبوظبي الحافل بالإنجازات، وما تم التوصل إليه من استخدام أفضل التقنيات والأجهزة الذكية، نحو مستقبل تقني ومتطور، يواكب رؤية القيادة الرشيدة وتطلعاتها المستقبلية، في استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وربط الماضي بالحاضر، منذ أن تم إنشاء شرطة أبوظبي في عام 1957، وتعزيز ثقافة الجمهور بالشرطة وتوعيتهم. وقدمت شرطة أبوظبي أنشطة تثقيفية وتوعوية، ضمن مشاركتها في مدينة الأمن والأمان، وعرضت مديرية المرور والدوريات دوريتي السعادة والأطفال للتوعية بالسلامة المرورية، ومديرية الطوارئ والسلامة العامة دورية المسعف والمنقذ الصغير.

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